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14:22, 25 ноября 2024Бывший СССР

Митингующие в Тбилиси начали кидать камни и стучать по ограждению

В Тбилиси митингующие стучат по ограждению у здания парламента
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Участники акции протеста в Тбилиси стучат по железному ограждению у парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Также митингующие кидают камни, металлические прутья и деревянные флагштоки. Несколько раз они через ограждение кидали яйца, предварительно испачкав их в краске. Полиция пока никак не реагирует на такое поведение протестующих. Митингующие выступают против результатов прошедших парламентских выборов.

Ранее в Тбилиси недалеко от митинга оппозиции сосредоточили полицейскую спецтехнику. Правоохранители не предпринимали никаких действий.

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