Митингующие в Тбилиси начали кидать камни и стучать по ограждению

В Тбилиси митингующие стучат по ограждению у здания парламента

Участники акции протеста в Тбилиси стучат по железному ограждению у парламента. Об этом сообщает ТАСС.

Также митингующие кидают камни, металлические прутья и деревянные флагштоки. Несколько раз они через ограждение кидали яйца, предварительно испачкав их в краске. Полиция пока никак не реагирует на такое поведение протестующих. Митингующие выступают против результатов прошедших парламентских выборов.

Ранее в Тбилиси недалеко от митинга оппозиции сосредоточили полицейскую спецтехнику. Правоохранители не предпринимали никаких действий.