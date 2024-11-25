Митингующие в Тбилиси начали кидать камни и стучать по ограждению

Участники акции протеста в Тбилиси стучат по железному ограждению у парламента. Об этом сообщает ТАСС.
Также митингующие кидают камни, металлические прутья и деревянные флагштоки. Несколько раз они через ограждение кидали яйца, предварительно испачкав их в краске. Полиция пока никак не реагирует на такое поведение протестующих. Митингующие выступают против результатов прошедших парламентских выборов.
Ранее в Тбилиси недалеко от митинга оппозиции сосредоточили полицейскую спецтехнику. Правоохранители не предпринимали никаких действий.