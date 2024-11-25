В Грузии недалеко от митинга оппозиции сосредоточили полицейскую технику

РИА Новости: в Тбилиси недалеко от митинга оппозиции сосредоточили спецтехнику

В Тбилиси недалеко от митинга оппозиции сосредоточили полицейскую спецтехнику, сообщает РИА Новости. Протестующие, собравшиеся у парламента Грузии, не согласны с результатами выборов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Большинство голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта» (53,93 процента голосов). Члены партии получили 89 из 150 мандатов и возможность сформировать правительство. В парламент прошли и четыре оппозиционные партии, но они не признали итоги выборов и обратились к сторонникам с призывом выходить на акции протеста.

Ранее в Тбилиси состоялся марш женщин, которые выступали против итогов парламентских выборов. Женщины с чемоданами прошли от площади Свободы к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта».

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд (КС) страны. Зурабишвили потребовала признать итоги парламентских выборов, прошедших в республике 26 октября, сфальсифицированными.