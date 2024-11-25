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08:00, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина снял носок и сделал неприятное открытие о здоровье

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PxHere

Пользователь Reddit с ником Old_Try_1550 опубликовал на портале фотографию своей ноги, сделанную вскоре после того, как снял с нее носок. В комментаторах к снимку многие порекомендовали мужчине срочно обратиться к врачу.

На фото, опубликованном пользователем, можно заметить, как на месте, где располагалась резинка от носков, остались четкие глубокие следы. Щиколотка мужчины при этом выглядела непропорционально маленькой, а ступня была белее, чем другие части ноги.

В комментариях пользователи заметили, что носки сильно пережали автору поста нижнюю часть ноги. «Может быть, у вас задержка жидкости? Обратитесь к кардиологу, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с сердцем», «Не хочу вас пугать, но я столкнулся с тем же самым, и у меня обнаружили проблемы с почками», «Очень сильная задержка жидкости. Вам следует срочно обратиться к врачу», — написали они.

Один из комментаторов, представившийся медицинским работником, заявил, что такое могло случиться не только из-за проблем с внутренними органами, но и из-за того, что мужчина съел много соленой пищи или долго носил носки, которые оказались ему малы. Однако он все равно посоветовал автору поста пройти медицинский осмотр.

Ранее парень показал на Reddit фото необычного синяка на руке. Комментаторы посоветовали ему срочно обратиться к врачу.

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