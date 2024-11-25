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18:24, 25 ноября 2024Спорт

«Наш флаг — не просто стяг и полотно из триколора». Вяльбе не согласилась с Путиным в вопросе участия россиян в турнирах

Вяльбе заявила о несогласии с Путиным насчет российских спортсменов
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
Выступление артистов перед матчем чемпионата Европы по футболу

Выступление артистов перед матчем чемпионата Европы по футболу. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что российские спортсмены должны самостоятельно решать, ехать им на международные турниры или нет, тогда как президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила несогласие.

Вяльбе отметила, что должна быть политика партии. «Либо мы продаемся и едем, предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще и, возможно, даже за существование всей страны. Либо мы им благодарны и вместе с ними. Не в окопе, конечно, но мы солидарны с тем, что наш флаг — не просто стяг и полотно из триколора, а настоящий флаг, за который каждый борется по-своему», — сказала она.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава ФЛРГ назвала патриотами отказавшихся ехать на ОИ-24 россиян

В июле глава ФЛГР поддержала российских спортсменов, которые отказались от участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, и назвала их патриотами. «В наше время нужно побольше думать об этом, а не о том, как всеми правдами и неправдами поехать на Олимпиаду», — добавила она.

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При этом спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал отказ от участия в Олимпиаде-2024 непростительной, возможно, главной ошибкой в жизни спортсменов. «Эх, пловцы и другие, я ж вам говорил... И большие начальники (и самый большой) тоже говорили... Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки... Гора родила мышь», — сказал журналист.

По словам Губерниева, не поехавшие в Париж отечественные атлеты кусали локти. Не все из них готовы признаться, но многие жалеют, что пропустили эти Игры, уточнил он.

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Вяльбе об Олимпиаде 2026 года

Отвечая на вопрос, верит ли она, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2026 года в Италии, Вяльбе заявила, что никогда не гадает на кофейной гуще. «Я не ясновидящая, чтобы сказать, есть ли у нас спортсмены, способные завоевать там медали. Туда поехать для начала надо», — добавила она.

Президент ФЛГР считает главным условием поездки наличие флага и гимна. «Все спортсмены, которые реально отобрались на Олимпийские игры, должны туда ехать без всяких деклараций и без всяких отборов, пригласительных билетов и так далее», — уточнила Вяльбе.

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