Пленный рассказал о потере почти всей роты ВСУ за две недели

РИА Новости: одно из подразделений ВСУ потеряло более 80% состава за две недели

Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряло более 80 процентов личного состава за две недели боевых действий на покровском направлении. Об этом РИА Новости заявил пленный Денис Петраков.

Украинец рассказал, что изначально в его роте было порядка 100 человек, примерно за 14 дней она сократилась до 15 человек. «Ты их не знаешь по имени, ты их не видишь в лицо. Можно сказать, уходят люди, а ты вместо них видишь их вещи, и все», — высказался Петраков.

Ранее украинские офицеры сообщили, что все больше бойцов ВСУ готовы прекратить огонь. По словам одного из них, желающих «сражаться до конца» осталось не более 30 процентов солдат. Ситуацию усугубляет нехватка личного состава и низкий уровень подготовки новобранцев.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис описал боевые потери украинских войск как «ужасающие». По его словам, нет никаких признаков того, что ситуация поменяется в лучшую сторону.