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11:25, 25 ноября 2024Бывший СССР

Подполье заявило о возможном попадании по штабу «Кракена» в Харькове

Подпольщик Лебедев сообщил о возможном попадании по штабу «Кракена» в Харькове
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, успешно нанесли удар по штабу подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«[На месте попадания] было очень много машин подразделения "Кракен" и, судя по многим данным, там был один из штабов», — рассказал подпольщик.

Лебедев заявил о возможном попадании ВС России по штабу «Кракена» в районе метро «Университет» в Харькове. По его информации возле административных зданий в данном районе несколько раз фиксировалось большое скопление военных машин, в том числе с флагами третьих стран.

Ранее мощный взрыв прогремел в Харькове утром 25 ноября. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрыв прогремел в Киевском районе города.

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