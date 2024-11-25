Порошенко: конфликт на Украине можно закончить одной подписью

Конфликт на Украине можно закончить одной подписью, для этого необходимо принять страну в НАТО. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко, его цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По его словам, это якобы позволит выиграть Украине «без единого выстрела с одной подписью». Он также добавил, что это поможет избежать ядерной катастрофы,

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о неизбежности конфликта на Украине из-за НАТО. Она добавила, что если бы Киев начал раньше делать шаги по присоединению к Альянсу, конфликт бы начался еще тогда.

