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19:30, 25 ноября 2024Бывший СССР

Порошенко рассказал о «простом способе» завершения конфликта на Украине

Порошенко: конфликт на Украине можно закончить одной подписью
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт на Украине можно закончить одной подписью, для этого необходимо принять страну в НАТО. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко, его цитирует пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По его словам, это якобы позволит выиграть Украине «без единого выстрела с одной подписью». Он также добавил, что это поможет избежать ядерной катастрофы,

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о неизбежности конфликта на Украине из-за НАТО. Она добавила, что если бы Киев начал раньше делать шаги по присоединению к Альянсу, конфликт бы начался еще тогда.

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