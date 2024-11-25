Появились подробности о водителе-мигранте влетевшего в фуру автобуса с пассажирами

Mash: за рулем влетевшего в фуру автобуса в Ленобласти был уроженец Узбекистана

За рулем влетевшего в фуру автобуса в Ленобласти был уроженец Узбекистана. Подробности о водителе-мигранте появились в Telegram-канале «Mash на Мойке».

«По уточненным данным, пострадали пятеро детей и еще шесть взрослых. Водитель, гражданин Узбекистана, въехал в припаркованную фуру», — говорится в сообщении.

Авария произошла утром в понедельник, 25 ноября — на Красносельском шоссе рейсовый автобус с пассажирами в салоне на полной скорости влетел в стоящие фуры. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди которых пятеро детей и беременная россиянка.

Позднее канал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что число пострадавших увеличилось до 13, одному из них пришлось ампутировать ногу.