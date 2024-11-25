В российском регионе рейсовый автобус с пассажирами на полной скорости влетел в фуры

В Ленобласти в аварии с автобусом пострадали 11 человек, включая беременную

В Ленинградской области в аварии с рейсовым автобусом пострадали 11 человек, включая беременную женщину и пятерых детей. Об этом сообщают «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, около 07:30 на Красносельском шоссе рейсовый автобус с пассажирами в салоне на полной скорости влетел в стоящие фуры.

На места ДТП работают медики и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы после ДТП с легковым автомобилем. Водителю автобуса была оказана медпомощь на месте, владельца иномарки отвезли в медицинское учреждение.