В российском регионе рейсовый автобус с пассажирами на полной скорости влетел в фуры

В Ленинградской области в аварии с рейсовым автобусом пострадали 11 человек, включая беременную женщину и пятерых детей. Об этом сообщают «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.
По данным канала, около 07:30 на Красносельском шоссе рейсовый автобус с пассажирами в салоне на полной скорости влетел в стоящие фуры.
На места ДТП работают медики и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Ижевске автобус с 50 пассажирами протаранил забор школы после ДТП с легковым автомобилем. Водителю автобуса была оказана медпомощь на месте, владельца иномарки отвезли в медицинское учреждение.