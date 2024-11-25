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19:09, 25 ноября 2024Путешествия

Продавщица магазина назвала туристов вонючими евреями и попала на видео

Продавщица в Австралии назвала туристов вонючими евреями и попала на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Продавщица в Австралии назвала туристов грязными, вонючими евреями и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что 20-летние путешественники просматривали товары в магазине в Квинсленде и заметили возле прилавка объявление о сборе средств в пользу Палестины. Они обратились к владелице с предложением проверить, куда идут собранные деньги. Такая идея разозлила женщину, которая с криками выгнала посетителей.

На кадрах видно, как продавщица в черной одежде грубо разговаривает с туристами. «Мне плевать на Израиль, но меня бесишь ты, грязный, вонючий еврей», — заявила она. При этом ее оппоненты отвечали спокойно и не реагировали на ее агрессию.

Австралийская еврейская ассоциация резко осудила случившееся, а пользователи сети пожаловались на всплеск ненависти к евреям в Австралии. Известно, что подобные инциденты происходят в стране довольно часто.

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