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14:39, 25 ноября 2024Путешествия

Раскрыт размер компенсации пассажирам загоревшегося в Анталье Superjet 100

Пассажирам загоревшегося в Анталье Superjet 100 выплатят 100 тысяч рублей
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Газета.Ru»

Авиакомпания «Азимут» выплатит пассажирам загоревшегося в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100 предварительные по 100 тысяч рублей. Размер компенсации раскрыли на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что о порядке получения выплат пассажирам расскажут индивидуально. Клиентам также посоветовали обращаться в отдел клиентской поддержки по электронной почте.

Ранее стало известно, что пассажиры загоревшегося лайнера готовят коллективный иск к перевозчику. Одна из путешественниц рассказала, что воспользовавшиеся услугой авиакомпании клиенты надышались угарным газом и просят «должной поддержки».

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