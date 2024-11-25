Раскрыт размер компенсации пассажирам загоревшегося в Анталье Superjet 100

Пассажирам загоревшегося в Анталье Superjet 100 выплатят 100 тысяч рублей

Авиакомпания «Азимут» выплатит пассажирам загоревшегося в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100 предварительные по 100 тысяч рублей. Размер компенсации раскрыли на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что о порядке получения выплат пассажирам расскажут индивидуально. Клиентам также посоветовали обращаться в отдел клиентской поддержки по электронной почте.

Ранее стало известно, что пассажиры загоревшегося лайнера готовят коллективный иск к перевозчику. Одна из путешественниц рассказала, что воспользовавшиеся услугой авиакомпании клиенты надышались угарным газом и просят «должной поддержки».