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20:20, 25 ноября 2024Экономика

Россияне разочаровались в покупке жилья

«Дом.рф»: минимальная доля россиян считает условия покупки жилья хорошими
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В октябре 2024 года россияне разочаровались в покупке жилья: доля тех, кто считает условия покупки недвижимости хорошими, достигла исторического минимума в 18 процентов. Такие данные приводят аналитики института развития «Дом.рф» в своем исследовании, пишет РБК.

Для сравнения: в начале года условиями покупки домов и квартир были довольны 30–31 процент опрошенных. Антирекорд специалисты объясняют завершением массовой льготной ипотеки на новостройки и ростом ключевой ставки.

Доля россиян, которые считают условия на рынке хорошими для продажи жилья, выше и достигает 42 процентов. «Такой разрыв между потенциальным предложением и спросом может привести к тому, что продавать жилье будет все сложнее», — допускают в «Дом.рф».

Одновременно растут и негативные оценки россиян их текущего и будущего финансового благополучия. Около 40 процентов опрошенных пожаловались на ухудшение материального положения за последние полгода и почти каждый третий (30 процентов) ожидает, что денег станет еще меньше в ближайшие полгода. Такие настроения тоже влияют на интерес к жилью как к крупной покупке для семьи, пояснили аналитики. «Однако четверть россиян сохраняют оптимизм и ожидают улучшения своего финансового положения», — добавили в «Дом.рф».

Ранее предрекли улучшение ситуации с доступностью ипотеки в России. Эксперты допускают, что в 2025 году Центробанк может понизить ключевую ставку и кредиты на жилье станут более подъемными для россиян.

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