Ситуации с ипотекой в России предрекли изменение

Экономист Веденеева: ситуация с ипотекой в России может улучшиться в 2025 году

В 2025 году ситуация с ипотекой в России может улучшиться для заемщиков. Такую динамику на рынке предрекла финансовый советник Анна Веденеева в беседе с РИАМО.

Экономист допускает, что в следующем году Центробанк понизит ключевую ставку — это сделает кредиты на жилье более доступными для россиян. Кроме того, в стране продолжат работать льготные программы. При этом ситуация может измениться и на самом рынке недвижимости.

«Если спрос на жилье останется высоким, это может способствовать росту цен и, как следствие, увеличению ставок. С другой стороны, если рынок начнет охлаждаться, это даст возможность заемщикам получить более выгодные условия», — пояснила Веденеева.

Ранее была подсчитана переплата россиян по рыночной ипотеке с текущими ставками. Так, при ипотеке на пять миллионов рублей сроком на пять лет переплата составит 4,7 миллиона рублей. При сроке в 25 лет размер переплаты вырастет в 7 раз, до 32,52 миллиона рублей, рассказали эксперты.