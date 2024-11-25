Хакеры обнаружили лагерь иностранных наемников под городом Яворов на Украине

Российские хакеры получили доступ к ноутбуку испанского наемника, участвующего в российско-украинском конфликте на стороне Киева. Как пишет Mash, благодаря этому они обнаружили крупнейший лагерь иностранных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что лагерь находится в 20 километрах от границы с Польшей, под городом Яворов во Львовской области. При этом в 15 минутах езды от пункта временного размещения располагается Яворовский полигон, где находится военная база НАТО, указали в издании.

Из переписки владельца ноутбука с родственниками хакеры узнали, что в этом лагере проходят обучение и инструктаж все зарубежные наемники. Кроме того, утверждается, что на его ноутбуке была обнаружена детская и гей-порнография.

Ранее сообщалось, что хакерская группа RaHDit взломала сайт Минздрава Украины и получила в распоряжение базу данных учета ВИЧ-положительных граждан. Отмечалось, что в базе содержатся данные о более чем 367 тысяч ВИЧ-инфицированных.

