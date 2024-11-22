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08:38, 22 ноября 2024Бывший СССР

Хакеры взломали базу данных о ВИЧ-инфицированных на Украине

Хакеры RaHDit получили базу данных о ВИЧ-инфицированных на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom

Хакерская группа RaHDit взломала сайт Минздрава Украины, в результате к ним попала база данных учета ВИЧ-положительных граждан. Об этом РИА Новости сообщил представитель группировки.

Взломщики указали, что своим поступком они хотят предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных из Украины. Также хакеры напомнили, что украинские власти рассматривают возможность мобилизации людей с ВИЧ-инфекцией, и публикация списка демонстрирует мобилизационный потенциал этой категории.

Утверждается, что в руки хакеров попал список из более чем 367 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Ранее спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в стране мобилизуют людей с ВИЧ и туберкулезом. Он объяснил, что такие военные проходят службу в тылу.

Также сообщалось, что украинское военное ведомство включило в перечень годных к службе в ВСУ людей с некоторыми формами психологических заболеваний и умственной отсталости. Таких людей направят служить в территориальные центры комплектации (аналоги военкоматов).

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