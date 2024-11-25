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20:30, 25 ноября 2024Силовые структуры

Российский адвокат пообещал семье обвиняемого перевести его в медучреждение и обманул их

В Татарстане адвоката поместили под домашний арест за обман семьи обвиняемого
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Татарстане суд поместил адвоката под домашний арест из-за того, что он обманул семью обвиняемого на 825 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по республике.

Мужчине предъявлено обвинение в хищении денежных средств.

По данным следствия, в 2021 году фигурант осуществлял защиту жителя Казани, который привлекался к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте наркотических средств. Тогда суд арестовал его, а адвокат заявил родственникам доверителя, что за 825 тысяч рублей он сможет договориться об изменении мужчине меры пресечения и его переводе на лечение в медицинское учреждение системы ФСИН. Он отметил, что часть от этих денег будет направлена на оплату услуг конвойной службы. После того как потерпевшие заплатили ему, деньги он похитил.

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