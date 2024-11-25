Российский депутат заявила о поддержке школьниками движения ЛГБТ

Депутат Красноярского заксобрания Пензина: 70 % школьников поддерживают ЛГБТ

Две трети российских школьников поддерживают ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявила депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина, передает издание «Регнум» в Telegram.

Такой вывод она сделала из общения с детьми в школах региона. По ее словам, деятельность движения одобряют 70 процентов учащихся.

По мнению Пензиной, развернутые в общеобразовательных учреждениях патриотические программы охватывают лишь незначительную часть школьников. Остальные же находятся под влиянием западной массовой культуры, заявила она.

Ранее в Нижегородской области учительница повесила в классе флаг ЛГБТ. Она сделала это в рамках проводимого в школе месяца толерантности. Суд оштрафовал педагога на 1000 рублей.