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15:19, 25 ноября 2024Россия

Российский депутат заявила о поддержке школьниками движения ЛГБТ

Депутат Красноярского заксобрания Пензина: 70 % школьников поддерживают ЛГБТ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Елена Пензина

Елена Пензина. Кадр: страница Елены Пензиной во «ВКонтакте»

Две трети российских школьников поддерживают ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявила депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина, передает издание «Регнум» в Telegram.

Такой вывод она сделала из общения с детьми в школах региона. По ее словам, деятельность движения одобряют 70 процентов учащихся.

По мнению Пензиной, развернутые в общеобразовательных учреждениях патриотические программы охватывают лишь незначительную часть школьников. Остальные же находятся под влиянием западной массовой культуры, заявила она.

Ранее в Нижегородской области учительница повесила в классе флаг ЛГБТ. Она сделала это в рамках проводимого в школе месяца толерантности. Суд оштрафовал педагога на 1000 рублей.

ЖЗЛ
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