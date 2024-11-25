Солдат ВСУ Приймачук рассказал, как случайно сдался в плен

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Приймачук, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что не планировал этого делать. Его слова передает ТАСС.

По его словам, он проснулся ночью из-за того, что его блиндаж взорвался. Это вызвало у него сильное оглушение, поэтому он не понимает, каким образом вышел на российские позиции. Российские солдаты сильно удивились тому, что Приймачук смог дойти до них, но вскоре укрыли его в окопе. Военнопленный рассказал, что должен был служить в танковой бригаде, но его отправили охранять позицию в посадке в Курской области.

Ранее пленный солдат ВСУ Александр Залесский рассказал о предавших его группу командирах. По его словам, их группа вступила в бой в районе села Галицыновка Донецкой народной республики ДНР и запросила эвакуацию. Прибыв на точку, военные увидели, что там их никто не ждал.