Стала известна дата обсуждения постпредами стран ЕС нового пакета антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС 27 ноября обсудят новый, 15-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) в среду, 27 ноября, обсудят новый, 15-й пакет санкций против России. Об этом стало известно из повестки заседания.

Уточняется, что постпреды обсудят как новые экономические санкции, так и расширение списка персональных ограничений. «Решение Совета, исполнительное решение об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Решение и регламент Совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Обмен мнениями», — говорится в документе.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз хочет ввести санкции против российских спортсменов и церковных деятелей в рамках проекта 15-го пакета санкций. По его словам, Будапешт, будучи текущим председателем Европейского совета, категорически против подобных ограничительных мер в отношении Москвы.