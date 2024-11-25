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19:42, 25 ноября 2024Ценности

Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

Стилист Ким: косынки и похожие на чепчики младенцев шапки будут модными зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Indigital.tv / Getty Images for Elie Saab

Стилистка Ольга Ким назвала россиянкам модные головные уборы на зиму. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам специалистки в грядущем сезоне будут актуальны различные косынки: шерстяные, стеганые, из плотного хлопка или экокожи. В то же время популярными окажутся пушистые шапки бини, капоры и шапки-ушанки.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на утепленные бейсболки и порекомендовала носить чепчики. «Продолжают быть актуальными вязаные шапки, похожие на чепчики младенцев. Их можно носить завязанными, либо оставить, чтобы завязки болтались», — отметила собеседница издания.

Ранее в ноябре Ольга Ким также назвала россиянкам подходящие в зависимости от формы лица головные уборы.

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