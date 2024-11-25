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19:42, 25 ноября 2024Моя страна

Туристы массово устремились в один регион России

Текслер: Челябинская область — лидер по длительности пребывания туристов
Мария Винар

Фото: mariaku / Shutterstock / Fotodom

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об увеличении туристических поездок в регион. Об этом пишет Ura.ru.

В ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России Текслер заявил, что Челябинская область остается лидером в Уральском федеральном округе (УрФО) по длительности пребывания туристов. «Так, турпоток в регионе с начала этого года составил порядка 1,4 миллиона поездок. Почти на 8 процентов с начала 2024 года выросло количество размещений в гостиницах в сравнении с прошлым годом», — передает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых на Дальний Восток. Так, выяснилось, что летом 2024 года самым популярным регионом для поездок длительностью 5-14 дней у туристов стал Приморский край — туда отправились 29 процентов путешественников. Кроме того, вырос и интерес к Сахалину, а также к Камчатскому краю.

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