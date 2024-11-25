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17:04, 25 ноября 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростков в Балашихе

В Балашихе следователи возбудили дело по факту избиения подростков
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, компания подростков в общественном месте избила двух мальчиков. Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Следователи осмотрели запись инцидента и устанавливают личности участников.

Ранее таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды.

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