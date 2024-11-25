Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростков в Балашихе

В Балашихе следователи возбудили дело по факту избиения подростков

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, компания подростков в общественном месте избила двух мальчиков. Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Следователи осмотрели запись инцидента и устанавливают личности участников.

Ранее таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды.

