Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростков в Балашихе

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело по факту избиения несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.
По данным ведомства, компания подростков в общественном месте избила двух мальчиков. Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.
Следователи осмотрели запись инцидента и устанавливают личности участников.
Ранее таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды.