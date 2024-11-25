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12:12, 25 ноября 2024Мир

В Кремле сравнили подход администрации Байдена и Трампа к Украине

Песков: администрация Байдена продолжает эскалацию конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Пока будущая администрация избранного президента Дональда Трампа говорит о мире на Украине, действующая администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот это — та реальность, с которой мы сталкиваемся», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.

Ранее конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц сообщил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа займется темой переговоров по Украине с января. Уолтц также подчеркнул, что ключевыми участниками переговоров по Украине также должны стать страны Европы.

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