Среди членов НАТО нет четкого консенсуса по вступлению Украины в блок. Об этом сообщил и.о. заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге, трансляция выступления доступна на YouTube.
«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», — сказал он на 70-м ежегодном заседании парламентской ассамблеи стран НАТО.
Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что конфликт с Россией можно закончить одной подписью, приняв Украину в НАТО.