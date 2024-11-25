В НАТО признали отсутствие консенсуса по вступлению Украины в альянс

Замгенсека НАТО: у членов альянса нет единогласного решения по вступлению Киева

Среди членов НАТО нет четкого консенсуса по вступлению Украины в блок. Об этом сообщил и.о. заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге, трансляция выступления доступна на YouTube.

«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», — сказал он на 70-м ежегодном заседании парламентской ассамблеи стран НАТО.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что конфликт с Россией можно закончить одной подписью, приняв Украину в НАТО.