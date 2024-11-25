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19:56, 25 ноября 2024Мир

В НАТО признали отсутствие консенсуса по вступлению Украины в альянс

Замгенсека НАТО: у членов альянса нет единогласного решения по вступлению Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Среди членов НАТО нет четкого консенсуса по вступлению Украины в блок. Об этом сообщил и.о. заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге, трансляция выступления доступна на YouTube.

«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», — сказал он на 70-м ежегодном заседании парламентской ассамблеи стран НАТО.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что конфликт с Россией можно закончить одной подписью, приняв Украину в НАТО.

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