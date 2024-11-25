Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 25 ноября 2024Бывший СССР

В России назвали возможную цель удара ракет ATACMS по Курской области

Депутат Чепа: целями ATACMS в Курской области могли быть логистические центры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возможной целью удара ракет ATACMS по Курской области могли стать логистические центры, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Подобные действия он назвал последними попытками руководства Киева продолжить конфликт.

«У президента Украины Владимира Зеленского сейчас цель продолжить конфликт, сохранить власть, получить как можно больше денег, — считает политик. — Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в Курской области и не только, они вынуждены бросать туда все новые резервы, но продолжают терять людей. Силы очень ограничены».

По этой причине, как допустил Чепа, целью американских ракет могли быть логистические центры.

«Они наносят удары по логистическим центрам, которые обеспечивают снабжение наших вооруженных сил. Когда разговор шел о возможном ударе по Ростовской области, целями так же были аэродромы и другие пути снабжения», — предположил депутат.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь ударили по Курской области ракетами ATACMS. Удар был нанесен в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты были сбиты в районе города Курчатов, а также над приграничными поселками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

      В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

      Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

      МИД допустил размещение российских ракет в Азии

      Российским регионам предсказали штормовой ветер

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше