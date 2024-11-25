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14:24, 25 ноября 2024Силовые структуры

В России двое военнослужащих ВСУ получили по 24,5 года за расстрел мирного жителя

В ДНР осудили на 24,5 года двоих военнослужащих ВСУ за убийство мирного жителя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) осудил двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за расстрел мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Они осуждены по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты 22-летний Антон Саюн и 24-летний Валентин Харламов находились на боевой позиции в городе Мариуполь. Выполняя приказ командира, они произвели прицельные выстрелы из автомата и пулемета в мирного жителя, проходившего рядом с их позицией. От полученных ранений он скончался на месте.

Суд приговорил Саюна и Харламова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудят командира минометной батареи ВСУ за обстрел жилых домов Мариуполя.

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