В России двое военнослужащих ВСУ получили по 24,5 года за расстрел мирного жителя

В ДНР осудили на 24,5 года двоих военнослужащих ВСУ за убийство мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) осудил двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за расстрел мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Они осуждены по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты 22-летний Антон Саюн и 24-летний Валентин Харламов находились на боевой позиции в городе Мариуполь. Выполняя приказ командира, они произвели прицельные выстрелы из автомата и пулемета в мирного жителя, проходившего рядом с их позицией. От полученных ранений он скончался на месте.

Суд приговорил Саюна и Харламова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России осудят командира минометной батареи ВСУ за обстрел жилых домов Мариуполя.