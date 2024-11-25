В России отреагировали на удар ракетами ATACMS по Курской области

Депутат Чепа не исключил новых попыток ударов ракетами ATACMS по России

Удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» значительно повлиял на действия Киева, тем не менее единичные удары ATACMS Вооруженными силами Украины (ВСУ) все еще возможны в ближайшее время. Так на атаку американскими ракетами Курской области в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал депутат Госдумы России Алексей Чепа.

«Мы не знаем, сколько ударов по нашей территории планировалось американскими ракетами и какими должны были быть следующие цели, — сказал политик. — Так что не надо думать, что "Орешник" никак не повлиял на действия ВСУ — это событие навело большой шорох в Киеве, очень многие задумались над происходящим».

Тем не менее военная и политическая обстановка на Украине, по словам Чепы, остается крайне сложной. Там понимают, что администрация президента США Джо Байдена совершает последние шаги в поддержку конфликта перед передачей власти новому главе государства Дональду Трампу.

«Они, с одной стороны, рады действиям Байдена, с другой — понимают, что это последние штрихи. Так что агония Киева еще продлится какое-то время, так быстро ее не остановить. Какое-то время можно ожидать и новых ракетных ударов по территории России», — заключил Чепа.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь ударили по Курской области ракетами ATACMS. Удар был нанесен в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты были сбиты в районе города Курчатов, а также над приграничными поселками.