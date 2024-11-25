В российском регионе предупредили об ограничениях в новогодние праздники

Брянский глава Богомаз: новогодние праздники в регионе пройдут с ограничениями

Новогодние праздники в Брянской области пройдут с ограничениями. Об этом во время прямой линии сообщил глава региона Александр Богомаз, его слова приводит портал «Брянские новости».

Как предупредил губернатор, ограничения будут действовать из-за введенного в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Отдельно Богомаз напомнил, что в регионе по той же причине действует запрет на использование пиротехники, а тех, кто все же запускает фейерверки, чиновник назвал неадекватными.

Ранее жители Курской области сообщили «Ленте.ру», что их эвакуировавшиеся из приграничных районов знакомые до сих пор пребывают в шоковом состоянии, потому что лишились и домов и хозяйства. «Все брошено, все оставлено. Говорят, мы не видим будущего пока», — процитировала знакомых одна из жительниц региона.

В приграничных регионах России — Брянской, Белгородской и Курской областях — действует режим контртеррористической операции (КТО). В его условиях органы правопорядка могут досматривать граждан и автомобили, усиливать охрану отдельных объектов, контролировать связь и эвакуировать население.