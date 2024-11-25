В ВСУ заявили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

Командование ВСУ: в Сумской области повреждена критическая инфраструктура

В Сумской области Украины в результате взрывов повреждены предприятия и объекты инфраструктуры. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявила пресс-служба командования «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Глухов: два взрыва. (...) Повреждены два предприятия. (...) Свесса: два взрыва. Повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие», — говорится в публикации командования.

Какие именно объекты были повреждены в результате взрывов, не уточняется.

Ранее в Харькове прогремел мощный взрыв. По словам главы города Игоря Терехова, взрыв прозвучал в Киевском районе.

