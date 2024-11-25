Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 25 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

Командование ВСУ: в Сумской области повреждена критическая инфраструктура
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Сумской области Украины в результате взрывов повреждены предприятия и объекты инфраструктуры. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявила пресс-служба командования «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Глухов: два взрыва. (...) Повреждены два предприятия. (...) Свесса: два взрыва. Повреждены объект критической инфраструктуры, предприятие», — говорится в публикации командования.

Какие именно объекты были повреждены в результате взрывов, не уточняется.

Ранее в Харькове прогремел мощный взрыв. По словам главы города Игоря Терехова, взрыв прозвучал в Киевском районе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Партизанивший в Донбассе 94-летний россиянин вернулся туда через 80 лет с одной целью

      Звезду «Детей шпионов» обвинили в насилии

      Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

      Солдат ВСУ случайно сдался в плен

      Суд освободил из-под стражи подозреваемого в развратных действиях российского священника

      Сальдо рассказал подробности атаки ВСУ на скорую помощь в Херсонской области

      В Кремле высказались о выборах в Румынии

      Израиль накажет израильскую газету

      Следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше