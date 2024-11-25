Возлюбленная Тимати опубликовала фото в леопардовом белье

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала фигуру в леопардовом белье

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном образе. Снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица сфотографировалась в оверсайз-бомбере коричневого цвета, надетом поверх леопардового нижнего белья. Кроме того, знаменитость надела голубые джинсы с завышенной линией талии, дополнив свой наряд казаками и несколькими кольцами.

Ранее в ноябре Валентину Иванову обругали в сети из-за одной детали на фото с Красной площади.