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09:09, 25 ноября 2024Ценности

Возлюбленная Тимати опубликовала фото в леопардовом белье

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова показала фигуру в леопардовом белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в откровенном образе. Снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица сфотографировалась в оверсайз-бомбере коричневого цвета, надетом поверх леопардового нижнего белья. Кроме того, знаменитость надела голубые джинсы с завышенной линией талии, дополнив свой наряд казаками и несколькими кольцами.

Ранее в ноябре Валентину Иванову обругали в сети из-за одной детали на фото с Красной площади.

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