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07:03, 25 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредила о рисках занятия сексом на диване

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Желание заняться сексом на диване сопряжено с риском для здоровья, предупредила терапевт, главный врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Хана Патель. Ее слова передает издание Daily Mail.

Патель объяснила, что мягкая мебель является отличным местом для размножения бактерий, не видимых невооруженным глазом. В подтверждение своих слов она сослалась на исследования, показавшие, что диваны являются питательной средой для болезнетворных микроорганизмов. Причем бактерии дольше выживают на пористых тканях обивки, таких как хлопок, нейлон, полиэстер, а также на некоторых видах пластика.

По словам врача, секс на диване повышает риск развития бактериальных инфекций еще и потому, что чистится обивка мебели не так часто, как меняется постельное белье на кровати. Наиболее распространенным заболеванием, связанным с сексом на диване, Патель назвала инфекцию мочевыводящих путей, вызывающую сильную боль при посещении туалета. Причем риску заражения больше подвержены женщины, чем мужчины, отметила врач.

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Выводы Патель подтверждают и другие эксперты. Так, по словам коуча по сексу и отношениям Джеммы Найс, секс на диване может закончиться болезненными ожогами кожи, особенно если мягкая мебель обтянута грубой тканью или кожей. Чтобы избежать подобных негативных последствий, она рекомендовала иметь под рукой плед или несколько полотенец.

Ранее за помощью к психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли обратилась 27-летняя женщина, пожаловавшаяся на отсутствие сексуального желания. Автор сообщения призналась, что каждые ее отношения развиваются по одной и той же схеме: в начале романа она чувствует себя возбужденной, но вскоре этот период сменяется полной потерей страсти.

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