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08:32, 25 ноября 2024Забота о себе

Выжившая вопреки прогнозам врачей женщина назвала признаки рака поджелудочной железы

Bristol Post: светлый кал может быть признаком рака поджелудочной железы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В декабре 2019 года у женщины по имени Брайони Томас диагностировали рак поджелудочной железы. Историю о том, как женщина выжила вопреки пессимистичным прогнозам врачей, рассказало издание Bristol Post.

Томас рассказала, что регулярно проходила медицинские обследования. По ее словам, ей задавали множество вопросов о здоровье, но никто не интересовался тем, как она ходит в туалет. «Тогда бы я рассказала, что мой кал светлый и плавающий. Только позже я узнала, что это признак недостаточности поджелудочной железы», — назвала она первый признак болезни.

Раз за разом специалисты не обнаруживали в состоянии пациентки ничего подозрительного, списывая немногие ее жалобы на образ жизни. Но однажды, когда моча женщины стала ярко-желтой, а на следующий — темно-коричневой, она вызвала скорую помощь.

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В больнице при более детальном обследовании у женщины выявили рак поджелудочной железы, сообщив, что шансов удалить опухоль во время операции мало. Врачи отметили, что в случае неудачи пациентке осталось жить не более трех месяцев.

Через две недели Томас провели операцию, во время которой все же удалили опухоль, три пораженных лимфатических узла и небольшой участок вены. После этого у женщины началась ремиссия.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании по имени Пеппи Скобби, которая обратилась к врачу из-за постоянно появляющихся синяков и незаживающей раны на пальце. Вскоре выяснилось, у женщины рак.

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