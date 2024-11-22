Женщине с постоянном возникающими синяками поставили смертельно опасный диагноз

Glasgow Live: женщина с постоянными синяками на теле оказалась больна раком

Жительница Великобритании по имени Пеппи Скобби рассказала, что решила обратиться к врачам после того, как у нее стали постоянно возникать синяки. Этим симптомы оказались признаками рака крови, рассказало издание Glasgow Live.

Скобби обратилась к врачам в 2017 году. Она жаловалась на незаживающую рану на пальце и постоянную усталость, а также на то, что даже от незначительных ударов у нее появлялись синяки. После обследования ей поставили диагноз острый миелоидный лейкоз. Женщине назначили несколько курсов химиотерапию, но время лечения у нее развилась пневмония и сепсис. После Скобби продолжила терапию, ее состояние стабилизировали.

Спустя семь лет она все еще борется с последствиями смертельно опасного заболевания: у женщины появились проблемы с кишечником, состояние костей ухудшилось, она постоянно испытывает боль. Скобби регулярно сдает анализы крови, чтобы контролировать свое состояние.

Ранее стала известна история 40-летней жительницы Великобритании Натали Форрест, у которой во время лечения от рака развились серьезные осложнения. Однажды за сутки ее сердце останавливалось семь раз.