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10:35, 22 ноября 2024Забота о себе

Женщине с постоянном возникающими синяками поставили смертельно опасный диагноз

Glasgow Live: женщина с постоянными синяками на теле оказалась больна раком
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании по имени Пеппи Скобби рассказала, что решила обратиться к врачам после того, как у нее стали постоянно возникать синяки. Этим симптомы оказались признаками рака крови, рассказало издание Glasgow Live.

Скобби обратилась к врачам в 2017 году. Она жаловалась на незаживающую рану на пальце и постоянную усталость, а также на то, что даже от незначительных ударов у нее появлялись синяки. После обследования ей поставили диагноз острый миелоидный лейкоз. Женщине назначили несколько курсов химиотерапию, но время лечения у нее развилась пневмония и сепсис. После Скобби продолжила терапию, ее состояние стабилизировали.

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Спустя семь лет она все еще борется с последствиями смертельно опасного заболевания: у женщины появились проблемы с кишечником, состояние костей ухудшилось, она постоянно испытывает боль. Скобби регулярно сдает анализы крови, чтобы контролировать свое состояние.

Ранее стала известна история 40-летней жительницы Великобритании Натали Форрест, у которой во время лечения от рака развились серьезные осложнения. Однажды за сутки ее сердце останавливалось семь раз.

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