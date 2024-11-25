Житель ДНР рассказал об убийстве бойцами ВСУ его семьи

РИА Новости: житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью

Житель освобожденного российскими войсками города Селидово Владимир Романенко рассказал об убийстве украинскими военнослужащими его семьи. Подробностями произошедшего он поделился с РИА Новости.

Он сообщил, что украинский солдат заставил его родственников встать лицом к стене, а затем расстрелял их. «С моей жены начал, и пошел, он видел меня... когда пришел, а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены», — рассказал собеседник агентства.

Он признался, что не помнит, как убегал, и стреляли ли в него. Останки близких мужчина похоронил во дворе дома.

Ранее о происшествии рассказал очевидец. По его словам, Романенко потерял жену, сына, невестку, внука и сваху.