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04:22, 25 ноября 2024Бывший СССР

Житель ДНР рассказал об убийстве бойцами ВСУ его семьи

РИА Новости: житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Stringer / Reuters

Житель освобожденного российскими войсками города Селидово Владимир Романенко рассказал об убийстве украинскими военнослужащими его семьи. Подробностями произошедшего он поделился с РИА Новости.

Он сообщил, что украинский солдат заставил его родственников встать лицом к стене, а затем расстрелял их. «С моей жены начал, и пошел, он видел меня... когда пришел, а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены», — рассказал собеседник агентства.

Он признался, что не помнит, как убегал, и стреляли ли в него. Останки близких мужчина похоронил во дворе дома.

Ранее о происшествии рассказал очевидец. По его словам, Романенко потерял жену, сына, невестку, внука и сваху.

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