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12:23, 26 ноября 2024Россия

Армия России уничтожила пункт управления атаковавшими Запорожскую АЭС беспилотниками

Минобороны: поражен пункт управления атаковавшими Запорожскую АЭС беспилотниками
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России уничтожила пункт управления атаковавшими Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, в минувшие сутки был нанесен удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Кроме того, поражены 135 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Удары по выявленным и намеченным целым были нанесены дальнобойными системами вооружения, отметили в военном ведомстве. Речь идет об оружии как наземного, так и воздушного базирования.

25 ноября Минобороны сообщило об атаке по Курской области баллистическими ракетами. Восемь ракет были перехвачены в небе над Россией. Помимо этого, были сбиты шесть управляемых авиабомб.

ЖЗЛ
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