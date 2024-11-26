Армия России уничтожила пункт управления атаковавшими Запорожскую АЭС беспилотниками

Минобороны: поражен пункт управления атаковавшими Запорожскую АЭС беспилотниками

Армия России уничтожила пункт управления атаковавшими Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, в минувшие сутки был нанесен удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Кроме того, поражены 135 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Удары по выявленным и намеченным целым были нанесены дальнобойными системами вооружения, отметили в военном ведомстве. Речь идет об оружии как наземного, так и воздушного базирования.

25 ноября Минобороны сообщило об атаке по Курской области баллистическими ракетами. Восемь ракет были перехвачены в небе над Россией. Помимо этого, были сбиты шесть управляемых авиабомб.