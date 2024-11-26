Директор ФСБ заявил о созданном на Украине глобальном теневом рынке оружия

Директор ФСБ Бортников: на Украине создан глобальный теневой рынок оружия

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на Украине создан глобальный теневой рынок оружия. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Zvezdanews.

По его словам, это оружие постоянно перемещается в разные очаги нестабильности. Иностранные спецслужбы превратили Украину в полигон для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве.

Заявление было сделано в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Заседание проходило в Москве.

Ранее сообщалось, что Бортников рассказал о роли украинской оргпреступности в гибридной войне против России.