Бортников рассказал о роли украинской оргпреступности в гибридной войне против России

Бортников: украинская оргпреступность контролирует производство наркотиков

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская организованная преступность контролирует значительную часть производства наркотиков для ведения гибридной войны против России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, этот фактор используют иностранные спецслужбы для дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве. Кроме того, этим занимаются международные террористические организации.

Заявление было сделано в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Заседание проходило в Москве.

Ранее Александр Бортников заявил, что избрание президентом США Дональда Трампа кардинально не изменит американскую политику. Западные страны во главе с Соединенными Штатами будут стремиться сохранить свое доминирование и продолжать «разжигание» всеобщей напряженности, считает глава ФСБ.