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10:37, 26 ноября 2024Мир

Глава ФСБ Бортников оценил вероятность изменения политики США при Трампе

Глава ФСБ Бортников: избрание Трампа кардинально не изменит политику США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Избрание президентом США Дональда Трампа кардинально не изменит американскую политку. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его мнению, западные страны во главе с Соединенными Штатами будут стремиться сохранить свое доминирование и продолжить «разжигание» всеобщей напряженности.

«Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона», — заявил глава ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что данное властями США разрешение Вооруженным силам Украины бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории неизбежно приведет к эскалации конфликта.

Директор ФСБ также рассказал, что США и Великобритания негласно подталкивают Украину к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта.

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