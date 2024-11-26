Глава ФСБ Бортников: избрание Трампа кардинально не изменит политику США

Избрание президентом США Дональда Трампа кардинально не изменит американскую политку. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его мнению, западные страны во главе с Соединенными Штатами будут стремиться сохранить свое доминирование и продолжить «разжигание» всеобщей напряженности.

«Маловероятно, что избрание нового президента США приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона», — заявил глава ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что данное властями США разрешение Вооруженным силам Украины бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории неизбежно приведет к эскалации конфликта.

Директор ФСБ также рассказал, что США и Великобритания негласно подталкивают Украину к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта.