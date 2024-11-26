Глава ФСБ Бортников: разрешение ВСУ бить по РФ приведет к эскалации конфликта

Данное властями США разрешение Вооруженным силам. Украины бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории неизбежно приведет к эскалации конфликта, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его цитирует РИА Новости.

«Киевскому режиму разрешены удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории, что неизбежно приведет к эскалации конфликта на Украине и вокруг нее», — сказал глава ведомства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег страны Запада от передачи Украине ядерного оружия на фоне обновления российской ядерной доктрины.