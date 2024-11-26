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10:22, 26 ноября 2024Мир

Глава ФСБ назвал последствие разрешения Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Глава ФСБ Бортников: разрешение ВСУ бить по РФ приведет к эскалации конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Данное властями США разрешение Вооруженным силам. Украины бить дальнобойными ракетами вглубь российской территории неизбежно приведет к эскалации конфликта, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его цитирует РИА Новости.

«Киевскому режиму разрешены удары дальнобойными ракетами вглубь российский территории, что неизбежно приведет к эскалации конфликта на Украине и вокруг нее», — сказал глава ведомства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предостерег страны Запада от передачи Украине ядерного оружия на фоне обновления российской ядерной доктрины.

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