Экс-главу одного из крупнейших банков мира приговорили к смертной казни

Экс-главу Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию

Экс-председателя правления, секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию. Об этом со ссылкой на Верховную народную прокуратуру КНР сообщает ТАСС.

Как следует из материалов ведомства, приговор вынесен с отсрочкой исполнения на два года и его могут заменить пожизненным заключением. Также бывшего топ-менеджера пожизненно лишили политических прав, у него конфискуют все незаконно полученные активы.

Лю Ляньгэ задержали по подозрении в получении взяток и незаконной выдаче кредитов в октябре 2023 года, но вопросы к нему возникли еще за полгода до этого, когда Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины объявила, что его подозревают в серьезных нарушениях.

В начале года другого высокопоставленного китайского банкира — Сунь Гофэна, возглавлявшего департамент денежно-кредитной политики Народного банка Китая, — приговорили к 16,5 года тюрьмы за взятки, разглашение государственной тайны и участие в инсайдерской торговле. По данным следствия, в период с 2002 по 2020 год он получил три миллиона долларов в обмен на предоставление сведений о политике регулятора страны.