Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 26 ноября 2024Экономика

Экс-главу одного из крупнейших банков мира приговорили к смертной казни

Экс-главу Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию
Дмитрий Воронин

Фото: Florence Lo / Reuters

Экс-председателя правления, секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за коррупцию. Об этом со ссылкой на Верховную народную прокуратуру КНР сообщает ТАСС.

Как следует из материалов ведомства, приговор вынесен с отсрочкой исполнения на два года и его могут заменить пожизненным заключением. Также бывшего топ-менеджера пожизненно лишили политических прав, у него конфискуют все незаконно полученные активы.

Лю Ляньгэ задержали по подозрении в получении взяток и незаконной выдаче кредитов в октябре 2023 года, но вопросы к нему возникли еще за полгода до этого, когда Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины объявила, что его подозревают в серьезных нарушениях.

В начале года другого высокопоставленного китайского банкира — Сунь Гофэна, возглавлявшего департамент денежно-кредитной политики Народного банка Китая, — приговорили к 16,5 года тюрьмы за взятки, разглашение государственной тайны и участие в инсайдерской торговле. По данным следствия, в период с 2002 по 2020 год он получил три миллиона долларов в обмен на предоставление сведений о политике регулятора страны.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Министерство обороны анонсировало ответ на удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по России

      Стало известно о полученной комментатором Рабадановым при задержании с гранатой травме

      Стало известно отношение украинцев к Зеленскому

      Стали известны подробности дела сбежавшего бывшего российского депутата

      Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в Саратовской области

      Россиянин отправил жену в роддом и надругался над их семилетней дочерью

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Huawei представила складной смартфон

      Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

      В Кремле прокомментировали возможное назначение нового посла в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше