Сообщение о причастности России к загрязнению реки Кальмиус в ДНР не подтвердилось

Сообщение, что Россия причастна к загрязнению реки Кальмиус, не подтвердилось

Сообщение о том, что Россия причастна к загрязнению реки Кальмиус в Донецкой народной республике (ДНР), не нашло подтверждения.

Ложную информацию опубликовал 24 ноября Telegram-канал украинского Центра национального сопротивления «Спротив». В посте утверждается, что река Кальмиус в ДНР якобы превратилась в токсичную свалку из-за действий России. «Река Кальмиус (…) стала плавучим полигоном для промышленных выбросов, мусора и канализационных стоков. Вода здесь приобретает желто-коричневый цвет и распространяет резкую вонь», — говорится в сообщении.

Информация о загрязнении реки появилась еще в 2011 году, до образования ДНР, когда Кальмиус принадлежал Украине. Во время круглого стола в Донецке, посвященного водным ресурсам, одной из основных проблем региона было названо загрязнение воды реки. «Дождевая вода смывает с поверхности множество загрязняющих веществ, в том числе промышленное загрязнение, остатки нефтепродуктов, бытовое загрязнение, которые попадают в реку Кальмиус и в грунтовые воды, существенно ухудшая качество воды», — говорилось в новости на сайте организации WWF (внесена в реестр иноагентов, признана нежелательной в РФ), посвященной круглому столу.

Россия в настоящий момент принимает меры по улучшению экологического состояния реки. В октябре правительство страны выделило 30 миллионов рублей на расчистку девятикилометрового участка реки Кальмиус. Уточнялось, что это позволит улучшить экологическое состояние реки в черте населенных пунктов Ларино, Павлоградское, Придорожное и других.

Сообщение о том, что РФ причастна к загрязнению реки Кальмиус, не распространилось в российских СМИ. При этом фейк тиражировали украинские издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».