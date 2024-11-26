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17:33, 26 ноября 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог предупредила об опасности сыра

Гастроэнтеролог Сухорукова: сыр не стоит есть при гипертонии и артрите
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

При некоторых заболеваниях употребление сыра лучше ограничить, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Об опасности сыра она предупредила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, сыр не стоит есть при аллергии, кроме того, иногда он провоцирует мигрень. «Вызывать приступы боли в составе сыра могут тирамин и глутаминовая кислота. Хотя обычно стресс и недосып все-таки влияют больше», — объяснила Сухорукова.

Вред человеку также наносит соль, содержащаяся в сыре в очень больших количествах: например, 60 граммов сыра чеддер содержат 350 миллиграммов соли. Сухорукова добавила, что повышенное содержание соли в еде повышает кровяное давление и риски развития остеопороза, поскольку провоцирует вымывание кальция из организма. Гастроэнтеролог отметила, что по этой причине сыр не стоить есть людям с артритом, гипертонией или лишним весом.

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Сухорукова также отметила, что существуют исследования, показывающие, что молочные продукты влияют на мужское здоровье.

Ранее врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк указала на пользу считающегося вредным продукта — белого хлеба. По ее словам, в белом хлебе содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, он является источником растительного белка.

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