Врач указала на пользу считающегося вредным хлеба

Эндокринолог Подорожнюк: белый хлеб является источником растительного белка

Белый хлеб может быть полезен для здоровья, однако в день следует съедать не более 150 граммов этого продукта, рассказала врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк. На пользу считающегося вредным продукта она указала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в белом хлебе содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, белый хлеб является источником растительного белка. Подорожнюк порекомендовала сочетать белый хлеб с овощами и белковыми продуктами и употреблять вместе с богатыми жирами продуктами, например, с сыром.

Людям с сахарным диабетом к употреблению белого хлеба нужно относиться внимательнее, подчеркнула она. Врач посоветовала им заменить в рационе белый хлеб на цельнозерновой, изготовленный из более темной муки.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала идеальные продукты для людей старше 50 лет. Она рекомендовала есть богатые белком продукты: рыбу, мясо и птицу.