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14:36, 13 ноября 2024Забота о себе

Врач указала на пользу считающегося вредным хлеба

Эндокринолог Подорожнюк: белый хлеб является источником растительного белка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Белый хлеб может быть полезен для здоровья, однако в день следует съедать не более 150 граммов этого продукта, рассказала врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк. На пользу считающегося вредным продукта она указала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в белом хлебе содержатся необходимые микроэлементы, витамины группы В, сложные углеводы. Кроме того, белый хлеб является источником растительного белка. Подорожнюк порекомендовала сочетать белый хлеб с овощами и белковыми продуктами и употреблять вместе с богатыми жирами продуктами, например, с сыром.

Людям с сахарным диабетом к употреблению белого хлеба нужно относиться внимательнее, подчеркнула она. Врач посоветовала им заменить в рационе белый хлеб на цельнозерновой, изготовленный из более темной муки.

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