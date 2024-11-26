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16:38, 26 ноября 2024Экономика

Мэр российского города посоветовал жалующимся на нехватку автобусов ходить пешком

Глава Артема посоветовал жалующимся на пробки и нехватку автобусов ходить пешком
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Артема Приморского края Вячеслав Квон посоветовал людям, пожаловавшимся на пробки и нехватку автобусов, ходить пешком. Вскоре после этого ему присудили звание «Мэр года». Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Владивосток Онлайн».

На встрече с жителями Артема подняли проблему утренних пробок на выезде с Авиационной улицы на краевую трассу Артем — Заводской. В ответ градоначальник предложил необычное решение. «Ходите пешком. Я вот хожу. Выезжайте пораньше из дома. Выбирайте альтернативные… Ммм… Вон уже квадрокоптеры летают. Я вообще шесть километров пешком на работу хожу: 55 минут, и все», — заявил он.

22 ноября стало известно, что Вячеслав Квон, возглавляющий Артем с 2020 года, стал «Мэром года» по версии политической премии «Гамбургский счет». Лидером его признало жюри, а итоги были подтверждены народным голосованием. В издании уточнили, что в презентации Артема сделали акцент на эффективную коммуникацию с жителями города — в ней отмечалось, что их мнение по вопросам благоустройства активно учитывается.

Ранее в ноябре власти села в Воронежской области в ответ на жалобу одной из жительниц на плохие дороги порекомендовали ей купить вертолет.

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