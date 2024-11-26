Мэр Тернополя заявил о худшей ситуации в городе

Мэр украинского Тернополя Надал: ситуация в городе является худшей с 2022 года

Ситуация со светом в украинском Тернополе является худшей в период с 2022 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал, пишет издание «Страна».

По его словам, ситуация с электроэнергией является прецедентом за два с половиной года конфликта. В городе не курсируют троллейбусы. В то же время он заявил о постепенном восстановлении централизованного водоснабжения.

«Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами», — рассказал градоначальник.

Во вторник украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Тернополе на западе Украины. Сообщалось о повреждении «электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь».

