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12:13, 26 ноября 2024Мир

Названо последствие прихода Трампа к власти в США для поставок оружия на Украину

Политолог Перенджиев: Трамп ставит под угрозу черный рынок оружия Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brandon Bell / Reuters

Значительная часть оружия, переданная западными странами Украине, в итоге оказывается на черном рынке и перепродается, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, ситуация может измениться с приходом нового президента США Дональда Трампа, который намерен расследовать подобные случаи.

«Украина превратилась в распределительную базу на теневом рынке вооружений и военной техники. Огромное количество оружия сейчас просто списывается через Украину. Мы помним, как именно то, что было передано стране, в итоге оказалось у боевиков ХАМАС», — сказал Перенджиев.

Перепродажа западного оружия, по его словам, началась еще до 2022 года. Известны, как отметил политолог, случаи, когда украинские военные продавали его народному ополчению ДНР и ЛНР еще до признания их независимости. Трамп же, считает Перенджиев, намерен расследовать поставки Украине с точки зрения их эффективности, что, в частности, может поставить под вопрос дальнейшую поддержку страны.

«Одно это расследование уже само по себе может привести к окончанию боевых действий. Потому что выяснится, что многое было разворовано, а это повлечет привлечение к ответственности задействованных в этом лиц. Не только в США, но и в других западных странах», — считает военный политолог.

Ранее сообщалось, что европейская разведка обеспокоена возможной контрабандой оружия из Украины после завершения конфликта. Там также опасаются притока украинских военных.

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