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15:55, 26 ноября 2024Экономика

Названы цены самых популярных в России иномарок с пробегом

Autonews: Kia Rio оказалась самой востребованной иномаркой с пробегом
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В России самой востребованной подержанной иномаркой оказалась корейская Kia Rio. Об этом сообщило Autonews, выяснившее, какую цену просят в российских салонах за этот и некоторые другие импортные автомобили с пробегом.

Оказалось, что в шоуруме Peleton за седан Kia Rio 2021 года выпуска с пробегом 45,7 тысячи километров просят 1 миллион 725 тысяч рублей. Хетчбэк Kia Rio X в автосалоне Favorit Motors продается за 1 миллион 870 тысяч.

За другой пользующийся высоким спросом автомобиль, хетчбэк Ford Focus 2019 года, в «Автомире» требуют 1 миллион 333 тысячи рублей.

Еще один популярный автомобиль — Toyota Corolla. Подержанный экземпляр 2022 года выпуска, доставленный из ОАЭ, в одном из автосалонов стоит 2 миллиона 245 тысяч рублей. Седан 2020 года Toyota Camry c пробегом 83 тысячи километров продают за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В другом салоне седан Toyota Camry 2019 года выставлен за 2 миллиона 276 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новые японские автомобили российские дилеры продают по ценам, которые колеблются от 2,6 миллиона до 3,9 миллиона рублей. Это автомобили брендов Honda, Suzuki, Toyota, Mazda и Mitsubishi. Их доставляют в Россию из таких государств, как Индия и Китай.

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