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12:27, 26 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали редкий японский автомобиль по цене Lada Vesta

Autonews: в России доступны новые японские седаны Honda Crider от 2,6 млн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

У российских дилеров в продаже есть новые японские автомобили по относительно бюджетным ценам в диапазоне от 2,6 до 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные участников рынка.

Уточняется, что эти модели довольно редкие и сопоставимы по стоимости с китайскими аналогами, которые за последнее время заполонили российский авторынок. Речь, в частности, идет об автомобилях японских брендов Honda, Suzuki, Toyota, Mazda и Mitsubishi. Эти автомобили поставляются в Россию из третьих стран, включая Индию и Китай. Там расположены совместные с Японией предприятия, на которых собирают эти машины.

В настоящее время россиянам, в частности, доступна партия компактных седанов Honda Crider стоимостью от 2,6 миллиона рублей. Эти машины производятся для китайского рынка на совместном заводе GAC-Honda. Модель оснащена однолитровым бензиновым турбомотором мощностью 122 лошадиных сил (л.с.). Стоимость этих седанов в России чуть больше цен на полностью «упакованные» Lada Vesta.

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В дилерских центрах также есть седан IV поколения Mazda 3 с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с. Эти переднеприводные автомобили оснащены круиз-контролем, кондиционером, электрическими регулировками водительского кресла. Их стоимость в России начинается от 3,4 миллиона рублей. В схожем ценовом сегменте в России заявлен универсал Toyota Corolla Cross. Цены на эту переднеприводную модель стартуют от 3,2 миллиона рублей. Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 169 л.с., а технологическая начинка подразумевает наличие адаптивного круиз-контроля и камеры кругового обзора.

Россиянам доступны еще два относительно недорогих автомобиля. Речь идет о пятиместном автомобиле III поколения Suzuki Baleno индийского производства стоимостью от 3 миллионов рублей и кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 3,9 миллиона. Первая модель оснащена полуторалитровым бензиновым агрегатом мощностью 105 л.с., видеокамерами с круговым обзором и круиз-контролем. Вторая также работает на 1,5-литровом двигателе, но его мощность заметно больше и составляет 150 л.с. В Eclipse Cross также предусмотрен широкий перечень электронных ассистентов, включая системы помощи при торможении и старте в гору.

Ранее издание Autonews со ссылкой на российских дилеров предупредило россиян о «последнем шансе» приобрести корейские и японские иномарки по старым ценам. В ноябре 2024 года в отечественных салонах оставались в продаже партии машин Kia, Hyundai и Toyota, ввезенные в РФ по параллельному импорту до резкого повышения утильсбора в начале октября. Речь, в частности, шла о партиях кроссоверов Toyota RAV4 стоимостью в 4,91 миллиона рублей, Kia Sportage по цене 4-4,38 миллиона в зависимости от комплектации, а также Hyundai Santa Fe за 7,6 миллиона.

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