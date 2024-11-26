Обломки беспилотника ВСУ повредили жилые дома в российском городе

Обломки сбитого БПЛА ВСУ повредили три жилых дома в Железногорске под Курском

В Железногорске Курской области обломки сбитого 26 ноября беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили три жилых дома. Об этом сообщил глава города Александр Михайлов в Telegram.

По его словам, повреждены 16 окон. Пострадавших среди мирного населения нет. Сейчас на местах работают специалисты. «Держу ситуацию на личном контроле. Прошу горожан сохранять спокойствие, о завершении работ сообщу дополнительно», — написал Михайлов.

Он попросил мирных жителей в случае обнаружения не трогать обломки беспилотника и сообщить о находке по телефону 112.

Ранее Минобороны России сообщило о двух ударах ВСУ по Курской области при помощи дальнобойных американских ракет ATACMS, произведенных 23 и 25 ноября. В результате ранения получили российские военнослужащие. В ведомстве подчеркнули, что использование западных ракет подтверждено обследованием мест, подвергшихся атакам, и пообещали ответные действия.