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19:02, 26 ноября 2024Россия

Обломки беспилотника ВСУ повредили жилые дома в российском городе

Обломки сбитого БПЛА ВСУ повредили три жилых дома в Железногорске под Курском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Железногорске Курской области обломки сбитого 26 ноября беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили три жилых дома. Об этом сообщил глава города Александр Михайлов в Telegram.

По его словам, повреждены 16 окон. Пострадавших среди мирного населения нет. Сейчас на местах работают специалисты. «Держу ситуацию на личном контроле. Прошу горожан сохранять спокойствие, о завершении работ сообщу дополнительно», — написал Михайлов.

Он попросил мирных жителей в случае обнаружения не трогать обломки беспилотника и сообщить о находке по телефону 112.

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Ранее Минобороны России сообщило о двух ударах ВСУ по Курской области при помощи дальнобойных американских ракет ATACMS, произведенных 23 и 25 ноября. В результате ранения получили российские военнослужащие. В ведомстве подчеркнули, что использование западных ракет подтверждено обследованием мест, подвергшихся атакам, и пообещали ответные действия.

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