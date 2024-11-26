Парламентская ассамблея НАТО призвала передать Украине ракеты средней дальности

НАТО: страны альянса должны передать Украине ракеты средней дальности

Парламентская ассамблея Североатлантического альянса призвала передать Украине ракеты средней дальности. Об этом стало известно из рекомендательного заявления, составленного по итогам 70-й ежегодной сессии органа, прошедшей в Монреале.

«Призываем правительства и парламенты стран-членов НАТО (...) предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности», — говорится в тексте.

В документе также уточняется, что данная инициатива направлена на сдерживание агрессии в отношении Украины, а также для самозащиты государства. Представители ассамблеи также подчеркнули, что НАТО должна способствовать более быстрому вступлению Украины в альянс.

Рекомендательное заявление Парламентской ассамблеи создает юридическую основу для принятия решений.

Ранее стало известно, что Дания, являющаяся членом НАТО, профинансирует ВПК Украины в 2025 году. В Минобороны страны рассчитывают, что на эту цель будет направлено не менее 1,4 миллиарда долларов.